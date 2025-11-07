Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'den ders almalıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

"TÜRKİYE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR ÜLKE"

Atina'da düzenlenen forumda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD'yi kapsayan 3+1 enerji formatının öneminden bahseden Gerapetritis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini dengelemeye çalıştıklarını söyledi.

Dendias ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, "Türkiye, hem iç üretim kapasitesi hem de milyarlarca dolarlık ihracat kabiliyetiyle çok önde. Biz, Türkiye olmak zorunda değiliz ama onlardan ders almalı ve kendi yolumuzu çizmeliyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN VARLIĞI GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR GERÇEK"

İsrail ve Güney Kıbrıs ile kurulan enerji iş birliğini öne çıkaran Gerapetritis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını 'göz ardı edilemeyecek bir gerçek' olduğunu yineledi.

Dendias, Avrupa Birliği'nin SAFE programına da değinerek, "Türkiye'yi tehdit olarak görmüyoruz. Avrupa savunması değerler bütünüdür" dedi.

Ülkesinin savunma sanayiini güçlendirmesi gerektiğini belirten Dendias, "Her zaman yabancı raflara gitmek olmaz. Kendi üretimimizi hem nicelik hem nitelik olarak artırmalıyız" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Dendias, Türkiye'nin Avrupa savunma yapısına katılımına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin ancak 'katı koşullar altında ve temel Avrupa değerlerini paylaşması halinde' bu yapının parçası olabileceğini belirtti: