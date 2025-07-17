Yunus Emre Vakfı'na yönelik soruşturmada enstitünün eski başkanı Şeref Ateş gözaltında

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluklar patlak verdi.

Soygunun baş aktörü eski başkan Şeref Ateş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

PARAVAN ŞİRKET KULLANILDI

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ADRESLERE BASKIN

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konuldu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Vakıf bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

ALMANYA'YA KAÇMIŞTI

Şeref Ateş, savcılığa yapılan şikayetten 1 gün önce Almanya'ya kaçmıştı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Şeref Ateş'in vatandaşlık hakkı bulunduğu iddia edilmişti.

TÜM HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Yunus Emre Enstitüsü’nün firari eski başkanı Şeref Ateş’in, şahsi olarak 29 banka hesabı olduğu ve birinci derece yakınlarına toplam 44 hesap açtırdığı ortaya çıktı.

Özel Kalem Müdürü M.D.’nin yakınlarıyla birlikte toplam 145 banka hesabı bulunuyor.

Ayrıca Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı S.Y.’nin eşine ait 157 banka hesabı, kendisine ait 18 hesabı ve birinci derece yakınlarıyla birlikte toplam 214 hesabı olduğu tespit edildi.

Bilişim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı M.Ç.’nin ise babasına ait 172 banka hesabı, eşine ait 35 ve kendisine ait 73 banka hesabıyla birlikte toplamda 285 banka hesabı olduğu öğrenildi.