Yurt dışına çıkış harç tutarı zamlandı

Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişikliğe gidildi.

Karar 10382 sayılı kararla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1000 TL OLDU

Buna göre yurt dışına çıkış harcı 710 liradan bin liraya yükseltildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINDA 'PULSUZ' DÖNEM

Öte yandan yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde 1 Ocak 2025 itibariyle pul ile ödenmesi usulü kaldırılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışmış, dijital ödemeye geçilmişti.

Ödemeler; GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.