Yurt dışı çıkış harcı için beklenen zam oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni vergi paketiyle, yurt dışı çıkış harçlarının 150 TL'den bin ila bin 750 liraya yükselmesi bekleniyor.

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2023 genel seçimlerinden sonra göreve gelen ekonomi yönetimi, 'enflasyonda tek hane' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda başında Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek'in olduğu ekonomi yönetimi, vergilendirme konusunda geniş bir çalışma yürütüyor.

Bu süreçte bazı kalemlerde zam oranları dikkat çekiyor.

Yurt dışı çıkış harcına zam geliyor

Kulislere yansıyan yeni bir çalışma da bu kapsamda dikkat çekti.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre; son vergi zammı hazırlığı, yurt dışı çıkış harcı konusunda yapılıyor.

Buna göre bayram tatilinin ardından TBMM'de gündeme gelecek olan vergi paketinin önemli maddelerinden birisi de yurt dışı çıkış harcındaki artış olacak.

Yüzde bin 66 zam beklentisi

Çalışma kapsamında 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Eğer harç bin lira olarak belirlenirse zam oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde bin 66 olacak.

2018'de 15 liraydı

Yurt dışı çıkış harcı, 2018 yılında 15 lira olarak uygulanıyordu. Harç Temmuz 2019’de yapılan zamla 50 liraya, 2022'de yapılan zamla da 150 TL'ye çıkartılmıştı.