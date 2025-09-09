Yurt dışı harç pulu zamlandı! İşte, yeni fiyatı

Yurt dışı seyahati planları olanları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle birlikte yurt dışı çıkış harcı yeniden belirlendi.

2025 Ocak ayından şimdiye dek 710 TL olan yurt dışı harç tutarı yayımlanan kararın ardından yüzde 40 zamlandı.

Yurt dışına seyahat edecek olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olacak yurt dışı harç pulu artık o ücretten alınacak.

HARÇ ÜCRETİ ZAMLANDI!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, yurt dışı harç pulu 710 TL’den 1000 TL’ye çıkartıldı.

Karar, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girerken 2026 Ocak ayında yeniden değerleme oranına göre bir kez daha zamlanacağı belirtildi.

Aynı zamanda yayım tarihinden önce ödenmiş harçlardan ise herhangi bir fark alınmayacağı vurgulandı.