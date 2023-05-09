Yurt dışında 1 milyon 798 bin oy kullanıldı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bin 505 oldu.

ensonhaber.com Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 5 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili tercihi yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 18.30 itibariyle gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 445 seçmen oy kullandı. Bu kapsamda toplamda 1 milyon 798 bin 505 seçmen oy kullandı. Temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona erdi, gümrüklerde devam ediyor Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erdi. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındaki vatandaşlara seslendi Haberin Detayları