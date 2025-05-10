Yurtta hava durumu: 23 ilde 'sarı kod' uyarısı

Haber Merkezi

Türkiye, Mayıs ayının ikinci haftasında değişken hava koşullarına sahne olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında hava koşullarında çeşitlilik yaşanacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

10 Mayıs Cumartesi günü, batı bölgelerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar 13-34 derece arasında değişirken, özellikle Ege ve Marmara'da güneşli bir gün bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

23 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

11 Mayıs Pazar günü, yağışlar İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşacak, sıcaklıklar 9-34 derece aralığında seyredecek.

Batı bölgelerde ise hava açılmaya başlayacak. Meteoroloji, bu bölgelerde rüzgarın da etkili olacağı uyarısında bulunarak 23 il için sarı kod uyarısı yaptı.

YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

12 Mayıs Pazartesi günü, batı bölgelerde güneşli hava hakim olurken, sıcaklıklar 8-33 derece arasında ölçülecek.

Doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek, özellikle yüksek kesimlerde yağışın şiddeti artabilir.

BATIDA GÜNEŞLİ HAVA BEKLENİYOR

13 Mayıs Salı günü, yağışlı hava doğuda etkisini sürdürecek.

Batı ve iç kesimlerde ise güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklıklar 6-34 derece aralığında olacak.

ANİ SEL VE SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

Son olarak 14 Mayıs Çarşamba günü, doğu bölgelerdeki yağışlar hafifleyecek, batı ve iç kesimlerde güneşli hava devam edecek, sıcaklıklar ise 5-27 derece arasında değişecek.

Meteoroloji, yağışlı bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 Mayıs Cumartesi günü:

11 Mayıs Pazar günü:

12 Mayıs Pazartesi günü:

13 Mayıs Salı günü:

14 Mayıs Çarşamba günü: