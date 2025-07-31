Yurtta kuraklık bitiyor: 14 ilde sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı öngörülürken, özellikle solunum hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde bir miktar düşeceği ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi.

Diyarbakır'da 46, Malatya'da 42, Gaziantep'te 40 dereceye ulaşan sıcaklıklarla bazı illerde bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ver doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 46

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

31 Temmuz Perşembe:

1 Ağustos Cuma:

2 Ağustos Cumartesi:

3 Ağustos Pazar:

4 Ağustos Pazartesi: