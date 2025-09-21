Yurtta yaz sonu sıcaklar etkisini sürdürüyor: Termometreler yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), eylül ayının son haftasında, Türkiye genelinde hakim olan sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre, ülke genelinde gündüz sıcaklıkları 35-38 derece arasında seyrederken, iç ve güney bölgelerde 35 dereceyi aşan değerler dikkat çekiyor.

Akdeniz ve Ege kıyılarında ise nemli bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Pazar günü Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 36-38 dereceye ulaşırken, Marmara Bölgesi'nde 25-29 derece civarında kalacak.

İç Anadolu'da ise gündüz 31-33 derece sıcaklıklar beklenirken, Doğu Anadolu'da 19-25 derece ile daha serin bir hava hakim olacak.

Gece sıcaklıkları ülke genelinde 15-22 derece arasında düşerken rüzgarlar kuzeybatıdan hafif esecek ancak yağış beklenmiyor.

NEM ORANINDA ARTIŞ GÖRÜLECEK

Pazartesi günü sıcaklık artışı devam ediyor.

Akdeniz kıyılarında 33-36 derece, Ege'de 30-35 derece öngörülürken, Karadeniz'in doğusunda 24-28 derece ile nispeten ılıman bir gün yaşanması bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu'da 37 dereceye çıkabileceği tahmin edilirken, nem oranı kıyılarda yüzde 60-70'e ulaşacak, bu da bunaltıcı bir hava yaratacak.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Salı günü İç Anadolu ve Güneydoğu'da 35-38 derecelik değerler görülecek.

Marmara'da hafif bir serinleme ile 24-30 derece, Doğu'da ise 20-27 derece tahmin ediliyor.

Güneyde yerel sağanak yağış ihtimali değerlendiriliyor.

SICAKLIK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü Karadeniz'de parçalı bulutlu hava görülmesi beklenirken, İstanbul'da 26-31 derece, Ankara'da 32-35 derece, İzmir'de 32-36 derece sıcaklıklar yaşanacak.

Güneydoğu'da 36-38 derece ile baharın en sıcak günlerinden birinin yaşanılacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Perşembe gününe ülke, hafif bir serinlemeyle başlayacak ve ortalama sıcaklıklar 1-2 derece düşüş gösterecek.

Marmara'da 25-30 derece, Ege ve Akdeniz'de 30-35 derece, İç Anadolu'da 31-34 derece sıcaklık değerleri bekleniyor.

Doğu Anadolu'da 18-25 derece ile mevsim normallerine yaklaşılacak.

Parçalı bulutlu hava hakim olacak, yağış sınırlı kalacak.

MGM haritalarına göre, bu dönemde herhangi bir aşırı hava uyarısı bulunmuyor, ancak yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

21 Eylül Pazar:

22 Eylül Pazartesi:

23 Eylül Salı:

24 Eylül Çarşamba:

25 Eylül Perşembe: