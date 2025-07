Yusuf Tekin: 15 Temmuz bir milletin iradesini ortaya koyduğu tarihsel bir eşiktir

2016'da yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yılı geçti.

O gece yaşananlar akıllara, bir demokrasi mücadelesi olarak yer etti.

15 TEMMUZ UNUTULMUYOR

Türk milleti iradesini meydanlara çıkarak, tüm dünyaya gösterdi.

Bu milli birlik ve sarsılmaz beraberlik duygusu ve o gece şehit düşen kahramanlar her yıl minnetle anılmaya devam ediyor.

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK OLUP, SALDIRIYI PÜSKÜRTMÜŞTÜR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin 15 Temmuz'un Türk siyasal tarihinin en alçak ve en örgütlü ihanetlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz, milletimizin karşısına çıkan, uzun yıllara yayılan takiyeci bir örgütlenmenin devletin tüm damarlarına sinmiş bir yapı üzerinden meşru düzeni çökertme teşebbüsüdür. FETÖ, eğitim ve cemaat kılıfı altında toplumun mahrem alanlarına nüfuz ederek kamusal bütünlüğü zayıflatmayı, meşru düzeni içeriden çökertmeyi hedeflemiştir. Buna karşın milletimiz, her kesimden vatandaşıyla tek yürek olarak bu çok cepheli saldırıyı püskürtmüş; demokrasimize, millî birliğimize ve bağımsızlığımıza duyduğu sarsılmaz inancı tüm dünyaya göstermiştir.

"BU DİRENİŞ, YARINLARIMIZA YÖN VEREN AHLAKİ BİR BİLİNÇ HALİNE GELDİ"

Vatanımızın bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi ortaya çıkan hakikat; bu milletin yüzyıllardır süregelen emperyalist hesaplara ve öz benliğini hiçe sayan iş birlikçi yapılara karşı sahip olduğu dirayetli iradeyi tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. O gece, fert fert doğan sorumluluk bilinci, devletimize ve demokrasimize sahip çıkarak tarihe derin bir iz bırakmış; bu direniş aynı zamanda bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımıza yön veren ahlaki bir bilinç haline gelmiştir. Bu bilinç mirasını, hain zihniyetlerin izlerini silmeden unutturmamak, eğitimden kamusal yaşama kadar her alanda diri tutmak ise hepimizin müşterek sorumluluğudur.

"15 TEMMUZ, BİR MİLLETİN İRADESİNİ ORTAYA KOYDUĞU TARİHSEL BİR EŞİKTİR"

Genç kuşakların 15 Temmuz'u tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim modelini yapılandırdıklarını aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımızı; vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihinden güç alan ve geleceğe sorumluluk bilinciyle yürüyen bireyler olarak yetiştirmeyi maarif anlayışımızın mihveri olarak kabul ediyoruz. Genç kuşaklarımızın 15 Temmuz'u, bir milletin şahsiyetini ve istiklal iradesini ortaya koyduğu tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim öğretim süreçlerimizi bu şuurla yapılandırıyoruz. Bu yaklaşımı kurumsal bir zemine taşıyan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz; bilgiyi değerden ayırmayan, düşünceyi vicdanla, öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan bütüncül bir eğitim anlayışı sunmaktadır.

"VATAN İÇİN CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Amacımız; çocuklarımızı, milletimizin hafızasında iz bırakan her fedakarlığın, her direnişin, her şahsiyetin taşıyıcısı kılmaktır. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin birlik ruhunu çocuklarımızın zihninde ve yüreğinde diri tutacak kapsamlı eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birlik, beraberlik ve dirayet içinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.