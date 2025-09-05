Yusuf Tekin'den 'zorunlu bağış tartışmalarına' yanıt

Eylül ayının başlamasıyla birlikte okullara ilişkin sorular gündem oldu...

Özellikle son dönemlerde gündemdeki yerini koruyan 'okulların bağış adı altında yüksek fiyatlara kayıt parası aldığına yönelik iddialar' tartışma konusu oldu.

AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı açıklamalarda, kayıt parası tartışmalarına da değindi.

"BÖYLE UYGULAMALAR VARSA BİZE ULAŞTIRMALARINI İSTİYORUZ"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz çocukları zaten okullara kayıt ediyoruz. Tüm öğrencileri otomatik olarak kayıt ediyoruz. Bir veli "Bizden ücret isteniyor" diyorsa burada bir yanlışlık var.



Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarınızı istiyoruz.

İKİ İSTİSNA DURUMUNDAN BAHSETTİ

İki tane istisnası var. Bir tanesi veliden kaynaklanıyor biri bizim tanımladığımız okulda değil diğer okula kayıt ettirmesi. Bu konuda da para istenemez. Okul yönetiminin de para alarak bunu yaptıramaz. Kimseye kayıt içi inisiyatif yok.



İkinci durum ise; Bazı okullarda çocuklara ekstra bir şey istiyorlar. Hizmet bekliyorlar bununla ilgili okul aile birliği karar alıyor çeşitli hizmet ve imkanlardan yararlanmak için para topluyor. Ama bu kesinlikle zorla olacak bir şey değil. Velileri zorlamaya kimsenin hakkı yok.

"ÖZEL OKULLARDAN HİZMET SATIN ALANLAR, BEDELLERİNİ BANKACILIK ÜZERİNDEN YAPSINLAR"

Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

"OKUL KIYAFETLERİNDE YENİLİK" AÇIKLAMASI

Açıklamalarında okul üniformalarında yapılan yeni düzenlemeye ilişkin de konuşan Bakan Yusuf Tekin, şöyle dedi:

Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik.



Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık.



