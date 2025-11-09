Yüzyılın Konut Projesi'nde hangi ilde ne kadar kontenjan olduğu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesinde vatandaşların beklediği aşamaya geçildi.

Türkiye genelinde Yüzyılın Konut Projesi hayata geçirilirken proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı tanınıyor.

BAŞVURULAR YARIN ALINMAYA BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, yarın başlıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.

BAŞVURMAK İÇİN 10 YILDIR TC VATANDAŞI OLMAK GEREKİYOR

Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvurabilecek.

Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ve ve 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak.

HANE GELİRİ ŞARTI

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.

GERİYE DÖNÜK 1 YILLIK İKAMET ŞARTI

Başvuru yapılacak yerlerde il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Konutlar 80 ve 65 metrekarelik iki ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak.

BAŞVURU ÜCRETİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ALINMAYACAK

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

BAŞVURU İÇİN HANE HALKI AYLIK NET GELİRİ NE KADAR OLMALI

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

HANGİ İLDE NE KADAR KONTENJAN VAR

Öte yandan hangi ile ne kadar kontenjan verileceği belli oldu:

Adana 12.292

Adıyaman 6.262

Afyonkarahisar 4.370

Ağrı 2.640

Aksaray 2.476

Amasya 2.601

Ankara 30.823

Antalya 13.213

Ardahan 619

Artvin 1.020

Aydın 21.020

Balıkesir 7.548

Bartın 1.240

Batman 1.818

Bayburt 775

Bilecik 1.892

Bingöl 2.072

Bitlis 1.730

Bolu 1.950

Burdur 2.208

Bursa 17.225

Çanakkale 3.376

Çankırı 1.753

Çorum 2.607

Denizli 2.613

Diyarbakır 8.671

Düzce 1.760

Edirne 2.530

Elazığ 2.100

Erzincan 1.760

Erzurum 4.905

Eskişehir 2.633

Gaziantep 15.340

Giresun 1.576

Gümüşhane 926

Hakkari 1.557

Hatay 13.890

Iğdır 1.200

Isparta 2.889

İstanbul 100.000

İzmir 12.400

Kahramanmaraş 8.195

Karabük 1.600

Karaman 1.550

Kars 1.376

Kastamonu 2.380

Kayseri 7.562

Kırıkkale 1.689

Kırklareli 2.255

Kırşehir 1.449

Kilis 1.535

Kocaeli 8.050

Konya 15.000

Kütahya 3.592

Malatya 3.685

Manisa 7.229

Mardin 3.157

Mersin 8.190

Muğla 6.197

Muş 2.037

Nevşehir 2.068

Niğde 2.604

Ordu 3.334

Osmaniye 1.290

Rize 1.726

Sakarya 6.633

Samsun 3.397

Siirt 1.527

Sinop 947

Sivas 3.904

Şanlıurfa 13.980

Şırnak 1.492

Tekirdağ 6.865

Tokat 3.392

Trabzon 3.734

Tunceli 775

Uşak 1.373

Van 3.062

Yalova 1.450

Yozgat 2.858

Zonguldak 1.872