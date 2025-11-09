Yüzyılın Konut Projesi'nde hangi ilde ne kadar kontenjan olduğu belli oldu

- Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için başvurular başlıyor.
- Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı olarak alınacak ve belirli kesimlere özel kontenjan ayrılacak.
- İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya ise 30.823 konut kontenjanı ile her ile farklı sayıda konut tahsisi yapılacak.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesinde vatandaşların beklediği aşamaya geçildi.
Türkiye genelinde Yüzyılın Konut Projesi hayata geçirilirken proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı tanınıyor.
BAŞVURULAR YARIN ALINMAYA BAŞLAYACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, yarın başlıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK
Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.
Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.
Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.
BAŞVURMAK İÇİN 10 YILDIR TC VATANDAŞI OLMAK GEREKİYOR
Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvurabilecek.
Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ve ve 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak.
HANE GELİRİ ŞARTI
Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak.
Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.
GERİYE DÖNÜK 1 YILLIK İKAMET ŞARTI
Başvuru yapılacak yerlerde il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Konutlar 80 ve 65 metrekarelik iki ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak.
BAŞVURU ÜCRETİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ALINMAYACAK
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
BAŞVURU İÇİN HANE HALKI AYLIK NET GELİRİ NE KADAR OLMALI
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
HANGİ İLDE NE KADAR KONTENJAN VAR
Öte yandan hangi ile ne kadar kontenjan verileceği belli oldu:
Adana 12.292
Adıyaman 6.262
Afyonkarahisar 4.370
Ağrı 2.640
Aksaray 2.476
Amasya 2.601
Ankara 30.823
Antalya 13.213
Ardahan 619
Artvin 1.020
Aydın 21.020
Balıkesir 7.548
Bartın 1.240
Batman 1.818
Bayburt 775
Bilecik 1.892
Bingöl 2.072
Bitlis 1.730
Bolu 1.950
Burdur 2.208
Bursa 17.225
Çanakkale 3.376
Çankırı 1.753
Çorum 2.607
Denizli 2.613
Diyarbakır 8.671
Düzce 1.760
Edirne 2.530
Elazığ 2.100
Erzincan 1.760
Erzurum 4.905
Eskişehir 2.633
Gaziantep 15.340
Giresun 1.576
Gümüşhane 926
Hakkari 1.557
Hatay 13.890
Iğdır 1.200
Isparta 2.889
İstanbul 100.000
İzmir 12.400
Kahramanmaraş 8.195
Karabük 1.600
Karaman 1.550
Kars 1.376
Kastamonu 2.380
Kayseri 7.562
Kırıkkale 1.689
Kırklareli 2.255
Kırşehir 1.449
Kilis 1.535
Kocaeli 8.050
Konya 15.000
Kütahya 3.592
Malatya 3.685
Manisa 7.229
Mardin 3.157
Mersin 8.190
Muğla 6.197
Muş 2.037
Nevşehir 2.068
Niğde 2.604
Ordu 3.334
Osmaniye 1.290
Rize 1.726
Sakarya 6.633
Samsun 3.397
Siirt 1.527
Sinop 947
Sivas 3.904
Şanlıurfa 13.980
Şırnak 1.492
Tekirdağ 6.865
Tokat 3.392
Trabzon 3.734
Tunceli 775
Uşak 1.373
Van 3.062
Yalova 1.450
Yozgat 2.858
Zonguldak 1.872