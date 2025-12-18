Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

- Fatma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası nedeniyle yeniden yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Mahkeme, Kınık Demir'i dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğinden asli kusurlu buldu ve ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verdi.
- Karar, önceki verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından alındı.
Kamuoyunun en tartışmalı davalarından birinde önemli bir gelişme yaşandı...
Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası bozuldu.
Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alındı.
YENİDEN YARGILANDI
İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden yargılandığı trafik kazası davasında kararını açıkladı.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Kınık Demir’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
17 YAŞINDAKİ BATIN BARLASÇEKİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
9 Temmuz 2024'te İstanbul'un Beykoz ilçesinde aracıyla ilerleyen Zehra Kınık, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası gözaltına alınan Zehra Kınık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YÜZDE 100 KUSURLU
Kaza tespit raporunda, Zehra Kınık ve motosiklet sürücüsü yüzde 50'şer oranında kusurlu bulundu.
2 yılda 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, hazırlanan ikinci raporda yüzde 100 kusurlu bulundu.
Dava dosyasına giren raporda Zehra Kınık, ‘dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmek’ten ‘asli kusurlu’ bulunmuştu.
Ayrıca Demir’in, geçiş hakkını motosiklete vermesi gerektiği belirtilmişti.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU
Mahkeme kararına göre; Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.
Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Zehra Kınık'ın yatarı olmadığı, bu ceza nedeniyle cezaevine girmeyeceği ortaya çıkmıştı.
Aynı zamanda Kınık'ın ehliyetine de 2 yıl boyunca el konulmuştu.