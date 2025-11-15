Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla başladı.

Uygulama, 15 Nisan 2026’ya kadar sürecek 5 aylık dönemde geçerli olacak.

KURALA UYMAYAN FİRMALARA PARA CEZASI

Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.

Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Uygulamanın, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.

SÜRÜCÜLERE LASTİK SEÇİMİNDE UYARI

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor.

Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

FİYATLAR VE HİZMET BEDELLERİ

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL’den başlıyor, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Uygulamanın, kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU: ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMA SÜRESİNİ 4 AYDAN 5 AYA ÇIKARDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacağını hatırlatarak “1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

YOLCU VE EŞYA TAŞIYAN TÜM TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler, il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.