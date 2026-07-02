Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başkent Cape Town'dan Eastern Cape eyaletine giden ve içinde 73 yolcu bulunan otobüsün Western Cape eyaleti Touws River bölgesi yakınlarında devrildiğini belirtti.

Western Cape Ulaştırma Departmanı Trafik Yönetimi Baş Direktörü Maxine Bezuidenhout, kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, otobüs şoförü dahil en az 35 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

YOLDAN ÇIKAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

Otobüsteki yolcuların Cape Town'dan Eastern Cape'e giden tatilciler olduğunu kaydeden Bezuidenhout, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

Bezuidenhout, sürücünün ifadesine göre otobüsün N1 kara yolu üzerinden Touws River’a yaklaştığı sırada yan yoldan çıkan araçla çarpışmamak için manevra yaptığını, bunun üzerine otobüsün devrildiğini kaydetti.