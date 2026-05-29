Hacılar Kabe'ye vedaya hazırlanıyor

Hac ibadetini yerine getirmek için bu yıl 1,7 milyon Müslüman kutsal topraklara gitti.

Müslümanlar, Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Kâbe'ye uzanan kutsal yolculuğun en önemli aşamalarını tamamladı.

VEDA TAVAFI YAPILDI

Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yaptı.