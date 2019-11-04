Haftanın 7 Günü Tatil  Fırsatları

Yaz bitti, artık sonbahardayız. Henüz tatil yapamamış olan, fırsat bulamayan, uygun fiyatlı rezervasyon yaptıramamış, para biriktirememiş ve tatil yapma hayali kuran bir sürü insan var. Akıllarından geçen ilk şey ise bir tatil olsa düşüncesidir. Peki, tatil için en uygun seçenekleri, en uygun fiyatları, en güvenilir rezervasyonları kim yapar? Tatil nereden alınır? Elbette www.tatildukkani.com'dan.

Tatildukkan.com Nedir?

Tatildukkani.com, tatili dükkânından satın almanızı sağlayan bir rezervasyon platformu. Yalnızca bir web sitesi olarak değerlendiremeyeceğiniz Tatildukkani.com'da, birbirinden farklı düzenlenmiş her çeşit tatil planı mevcut. Birbirinden avantajlı ödeme seçenekleri ile yurt içi ve yurt dışı turlarına, otel konaklamalarına ve en ucuz tatil fırsatına hazır olun.

Tatildukkani.com'da Ne Tür Hizmetler Var?

Tatil Dükkanı'nda yakın zamanda tatil yapmayı planlayan, yaz boyunca tatil yapamamış, yapmış ama yetinmemiş, yetinmiş ama tekrar gitmekten geri durmayan milyonlara hitaben paket turlar, otel rezervasyonları, uçak bileti, erken rezervasyon işlemleri, balayı rezervasyonları, balayı turları, termal oteller, otel transferleri dahil yüzlerce seçenek mevcut.

Örneğin birkaç yurt dışı turu olarak;

Balkan Turu

Uzakdoğu Turu

Disneyland Turu

Dubai Turları

Egzotik Turlar

Orta Avrupa Turu

Gibi turlar mevcut, üstelik çok uygun fiyat ve erken rezervasyon seçeneklerine ek, birbirinden kolay ödeme seçenekleri ile. Ayrıca rezervasyon gerçekleştirebileceğiniz şehir otelleri, son dakika rezervasyon otelleri, kaplıca otelleri gibi birçok yurt içi opsiyon da mevcut.

En Düşük Fiyat Garantisi

Tatildukkani.com, yaptığınız rezervasyonlar için en düşük fiyat garantisi veren harika bir platform. Olur ya, yaptığınız rezervasyondan daha uygun bir fiyat görürseniz, bunu Tatildukkani.com'a bildirmeniz durumunda en iyi fiyat garantisi altında olduğunuz için aradaki fark ile alakalı çözümü de garanti ediyorlar.

Tatildukkani.com'da Güvenli Alışveriş İmkânı Var Mı?

Bu kadar garanti verip, güvensiz bir hizmet vermeleri söz konusu olur muydu? Tabii ki hayır. %100 Güvenli Alışveriş için geliştirilmiş SSL Sertifika yönetimine sahip olan Tatildukkani.com'da müşteri kredi kartı bilgileri kesinlikle kayıt altında tutulmamaktadır. Ayrıca 3D Onay sistemine sahip olan alışveriş imkânı sayesinde iki aşamalı satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Tatildukkani.com Güvenilir Mi?

Tatile karar verdiniz, Tatildukkani.com'da yer alan turlar veya rezervasyonlar ilginizi çekti, üstelik SSL sertifika yönetimi ile 3D alışveriş seçeneği mevcut ve buraya kadar her şey istediğiniz gibi gidiyor ama hâlâ güvenilir mi diye sorguluyorsunuz.

Öyleyse gönlünüzü rahatlatalım, www.tatildukkani.com, ONP Turizm Yatırımları Ltd. Şti. ticari unvanı altında faaliyet gösteren, üstelik yetkili denetim mercii TÜRSAB, yani Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne kayıtlı, vergi dairesi, vergi numarası paylaşılan ve güveniniz söz konusu olduğunda bu bilgiler aracılığı ile sorgulatabileceğiniz %100 güvenilir bir firmadır.

Haftanın 7 Günü Tatil Hizmeti

Yeni yıla doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz. 2019 yılının son aylarının yaşandığı bu dönemde erken rezervasyon 2020 seçeneklerinden kim yararlanmak istemez ki? Sakın ben demeyin! Tatil herkesin ihtiyacı ve tatildukkani.com tatile hep açık. Firma Pazar günleri de olmak üzere haftanın 7, yılın 365 günü kesintisiz hizmet veriyor.

Pazartesi-Cumartesi günleri arasında sabah 08:30 ile akşam 23:00 arasında hizmet veren tatildukkani.com tatil hattı, Pazar günü ise 10:00-20:00 saatleri arasında yardımınıza koşuyor.

Yeterince Tatil İmkânı Sunuyorlar Mı?

2000 yılından beri TÜRSAB A grubu acente faaliyeti gösteren bir turizm şirketinden bahsediyorsak, evet. Birbirinden bağımsız, 1000'den fazla yurt içi, Kıbrıs'ta ise 50'den fazla konaklama tesisi barındıran Tatildukkani.com'da hizmet yalnızca bununla sınırlı değil.

Konaklama

Bireysel Tur

Uçak Bileti

Transfer

Seçenekleri ile peşin sıra tam ve kusursuz bir tatil imkânı da mevcut.

Hangi Kategoriler Var?

Türkiye'de Turizm denildiğinde akla gelen özel bir bölge yok. Tamam, kabul edelim ki yaz tatilleri için Akdeniz Bölgesi bu konuda biraz daha cömert yaratılmış olabilir. Yurdumuzun dört bir yanında eşsiz ve birbirinden değerli 81 ili mevcut.

Üç tarafı birbirinden güzel denizlerle çevrili olan ülkemizde her bölgenin kendine has ve kendine özel yöreleri var. Kimimiz deniz, kum, güneş ile tatil hayalleri kurarken, kimimiz yüksek yaylalar, derin ormanlar ve temiz havayı önemsiyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman Tatildukkani.com'da bulamayacağınız bir seçenek yok.

Kategori bazında bakıldığında firma Erken Rezervasyon Otelleri kategorisinde Antalya Otelleri, Alanya Otelleri, Belek Otelleri, Bodrum Otelleri, Çeşme Otelleri, Fethiye Otelleri, Kaş Otelleri, Kemer Otelleri, Lara Otelleri, Marmaris Otelleri, Side Otelleri gibi seçenekler sunuyor. Bu kategorinin temel amacı erken rezervasyon ile deniz, kum, güneş üçlüsü hayali olan bireyleri hayallerine kavuşturmak, yazın sıcağı ve sonbaharın ılık ortamında, klasik bir yaz tatili sunabilmek.

Diğer kategorilere gelince;

Yakın Bölge Otelleri kategorisinde;

Abant Otelleri,

Bolu Otelleri,

Kartepe Otelleri,

Sapanca Otelleri,

Şile Otelleri,

Uludağ Otelleri,

Yalova Otelleri

Seçenekleri mevcut. Yakın bölge otellerinin genel amacı ise şehirden kısa süreliğine uzaklaşmak isteyen, genellikle hafta sonu planları neticesinde rezervasyon yapmak isteyen, nefes almak için İstanbul ve çevresinden uzaklaşma ihtiyacı olan insanlara özgü olması.

Şehir Otelleri kategorisi;

Ankara Otelleri

Bursa Otelleri

İstanbul Otelleri

İzmir Otelleri

Nevşehir Otelleri

Ayrıca geriye kalan tüm illerimizi kapsayan şehir otelleri kategorisinde ise genel anlamda iş hayatı için rezervasyon yapılabilecek, şehrin merkezi ve ulaşımın kolay olduğu yerlerde, toplantı, kısa süreli konaklama, iş amaçlı yakın bir konaklama hizmeti almak isteyen bireylere özel olması. Bu aşamada küçük bir hafta sonu tatili planlayan bireyler için de kullanılamayacağını kim söylemiş?

Tatildukkani.com'da Otel Temaları

Kategoriler içerisinde yer almasına kıyamadığımız, birçok firmanın ayırt etmekten imtina ettiği bir nokta. Tatildukkani.com'u diğerlerinden ayıran bir özellik de denilebilir. Bir insan neden tatil yapmak ister?

Aklından geçenler ile alakalı ona kim yardımcı olabilir? Tatil deyince akla sadece ve sadece otel mi gelir? İşte tüm bu soruların karşılığını tek bir noktada birleştiren Tatildukkani.com'dan eşsiz bir hizmet. Kategorisel anlamlandırmalardan uzak tutulma sebebi de tam olarak bu.

Tatildukkani.com'da yer alan Otel Temaları ve aradığınız şeye yanıt verecek olan bu bölümünde;

Kayak Otelleri

Termal Oteller

Aqua Parklı Oteller

Balayı Otelleri

Denize sıfır Oteller

Ekonomik Oteller

Her şey Dahil Oteller

Muhafazakâr Oteller

Sanatçılı Oteller

0-12 Yaş ve 0-14 Yaş Ücretsiz Oteller

Olarak birbirinden ayrı ve tam olarak ne arıyorsanız buna özel sınıflandırılmış otel temaları mevcuttur.

Tatil için ayırdığınız bütçe ucu ucuna yetiyor ve bu açıdan baktığınızda çocuğunuzun ücretsiz konaklaması sizin için bir artı puansa 0-12 yaş ve 0-14 yaş arası çocukların ücretsiz konakladığı otelleri hemen bulabilirsiniz.

Konakladığınız otelde sanatçı bulunsun, konser, canlı müzik olsun diyorsanız keza sanatçılı otellere, denize sıfır olsun diyorsanız, denize sıfır otel temasına, ben kış insanıyım, kaymak istiyorum diyorsanız da kayak otellerine göz atabilmeniz üzere oldukça pratik bir menü yönetimi.

Ben bunlarla yetinemem, annem ve babam ihtiyarladı onların özel ihtiyaçları olur, termal oteller, kaplıca otelleri bulamadım diyorsanız birbirinden özel hizmetler için firmanın çağrı merkezini aramayı da unutmayın.

Tatildukkani.com'la erken rezervasyon 2020 imkânlarından faydalanın, tatilsiz kalmayın.