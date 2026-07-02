Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme: İstinaf, cezaları onadı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz yıl, dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır, eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

HAKAN ÇAKIR KATLEDİLDİ

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı.

İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü.

BABA VE OĞLUNA MÜEBBET HAPİS

Olaya karışan Cemal Zeynal ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z., T.Y.Z. tutuklandı.

Olaya ilişkin görülen davada, suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z. 32 yıl, baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis cezası ve 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını inceledi.

Daire, sanıklar Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında Hakan Çakır’a yönelik ‘kasten öldürme’, Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, suça sürüklenen çocuklar hakkında ise Hakan Çakır’a yönelik ‘kasten öldürme’ ile Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek istinaf başvurularını esastan reddetti.

Daire, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ile T.Y.Z. hakkında Eyyüp Demir ve Sevender Özkan’a yönelik "kasten yaralama" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini ise bozdu.

VERİLEN KARARLAR HUKUKA UYGUN BULUNDU

Kararda, sanıklara verilen hapis cezalarının 1 yılın altında olduğu ve daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilmedikleri gözetilerek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi ve bu hususta gerekçe oluşturulması gerekirken buna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.