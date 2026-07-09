Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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Orta Doğu'da; ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan ve savaşı bitirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı sonrası hakim olan barış havası, ABD'nin İran hedeflerine saldırıları sonrası yeniden bozuldu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda barış diplomasisi yürüten Türkiye, geçtiğimiz gün tırmanan gerginlik sonrası temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

SON GELİŞMELER VE ATEŞKES ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

ABD İLE İRAN ARASINDA YENİDEN ALEVLENEN SALDIRILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Ayrı bir açıklamada da saldırılarda İran'a ait yaklaşık 170 askeri hedef vurulduğu belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.