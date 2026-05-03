Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor...

Önemli küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bugünlerde kritik birçok temasta bulunan Bakan Fidan, bugün yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi.

UMMANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir telefonda görüştü.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ ELE ALINDI

Bakan Fidan'ın Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı bildirildi.