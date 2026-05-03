MSB paylaştı: 14 ülkenin katılımı ile Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı

Mehmetçik, havada, karada ve denizde çalışmalarını sürdürüyor.

Olası acil durum ve tehditlere karşı sadece yurt içinde ve dışında birçok tatbikat gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yeni bir çalışma daha gerçekleştirilirken son tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile sınırlı kalmadı.

EFES-2026 TATBİKATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Narlıdere,Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugâh bölgelerinde çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

TOPLAM 14 ÜLKE YER ALDI

Yapılan açıklamada, ayrıca katılım sağlayan ülkeler arasında Türkiye, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya ve Zambiya'nın olduğu duyuruldu.

İCRA EDİLEN EĞİTİMLER

Öte yandan tatbikat kapsamında icra edilen eğitimler de şu şekilde sıralandı:

“Amfibi Harekât Eğitimi, Tank Avcılığı Eğitimi,

Hava Savunma Eğitimi,

Havan Atışı Eğitimi,

ZMA Atış eğitimi,

KBRN Eğitimi,

Tank Topu Atışı Eğitimi,

Tabanca Atış Eğitimi

ve Paraşüt Eğitimi”

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraflarda, askeri personellerin birden fazla alanda hazırlıklarına devam ettiği görüldü.