Bülent Arınç: Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olmayacak

Bülent Arınç'tan dikkati çeken açıklamalar...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Suriçi İstanbul Buluşmaları’na katıldı.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Arınç, sık sık iddia olarak ortaya atılan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimali hakkında da konuştu.

MUHALEFET KANADI GÜNDEME GETİRİYOR

2023 seçimlerinden ağır bir yenilgi ile ayrılan muhalefet cephesi, sık sık Abdullah Gül'ün ismini cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini ancak söylemeyeceklerini ifade ettiği açıklamasında da gözler, Abdullah Gül'e çevrilmişti.

ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI

Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara Bülent Arınç, değindi ve son noktayı da koydu.

Arınç, Gül'ün aday olma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi ve şöyle dedi;

"BU İŞLERİN İÇİNDE DEĞİL"

“Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok. Haşim Kılıç, Hüseyin Çelik gibi arkadaşlarım ‘Demokrasi Buluşmaları’ yapıyorlar, parti kurmak gibi bir niyetleri yok. Abdullah Bey bu işlerin içinde değil."

