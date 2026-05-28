Hakkari’de 5 metreyi bulan karda üs yolu için zorlu mücadele

Hakkari’nin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan ağır kış koşulları, ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında bulunan askeri üs bölgesi yolunda, yer yer metreleri aşan kar birikintileri nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri zorlu bir çalışma yürütüyor.

5 METREYİ BULAN KAR KÜTLELERİ

Yaklaşık 2 bin 135 rakımda bulunan bölgede, kış boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun bazı kesimlerinde kar kalınlığı 5 metreye kadar ulaştı. Bu durum, hem ulaşımı hem de açma çalışmalarını ciddi şekilde güçleştiriyor.

EKİPLER BAYRAMDA DA SAHADA

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda da çalışmalarına ara vermedi. İş makineleriyle kar kütlelerini temizlemeye çalışan ekipler, zaman zaman oluşan kar tünelleri arasında ilerlemekte zorlandı.

ZORLU COĞRAFYADA ARALIKSIZ MÜCADELE

Bölgenin engebeli yapısı ve sert kış şartlarına rağmen ekipler, askeri üs bölgesi yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.