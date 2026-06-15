Hakkari'de eşinin katlettiği kadın ve ailesi, toprağa verildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aile faciası...

Korkunç olay, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde yaşandı.

İstanbul’da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyip evi terk eden Adilşah Gezer'in Şemdinli’deki ailesinin evine geldi.

Burada çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran Gezer, 3 çocuk annesi eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'e ateş açtı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 4 kişi hayatını kaybetti.

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, gece saatlerinde aileleri tarafından alınarak Şemdinli'ye getirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün Beşevler Mahallesi Camisi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Adilşah Gezer, Habibe Demir, Gökhan Demir ve Keve Demir'in cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.