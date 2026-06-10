Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren emniyet güçleri, son olarak Hakkari'de önemli bir başarıya daha imza attı.

HAKKARİ'DE NARKOTİK OPERASYONU

Zehir tacirlerine yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Bakanlık, 4 şüphelinin de tutuklandığını aktardı.

"4 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI"

Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından JİHA (Jandarma İHA) destekli düzenlenen operasyonlarda; 140 kg eroin olmak üzere toplam 626 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı.

"YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 140 kg eroin, 443 kg esrar, 1 kg afyon sakızı, 3 kg morfin, 39 kg asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

"ZEHİR SATICILARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."