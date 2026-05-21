Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan İlyas Salman'a: İftira atan şerefsizdir

Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile İlyas Salman arasındaki gerginlik giderek büyüyor.

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, İlyas Salman hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Kalaycıoğlu, katıldığı bir programda İlyas Salman ile ilgili "mezhepçilik" yaptığına yönelik bir olaydan bahsetti.

Salman'ın kendisine ayrımcılık yaptığını söyleyen Kalaycıoğlu, Sünni olduğunu söylediği için kendisini çalıştırmayı reddettiğinden bahsetti.

Söylediklerinin doğru olduğuna yemin eden Kalaycıoğlu, "Kardeşim kimse göründüğü gibi değil. Ben biliyorum." dedi.

Kalaycıoğlu'nun sözlerine İlyas Salman'dan videolu bir yanıt geldi.

Salman, videolu mesajında Kalaycıoğlu'nun sözlerini yalandı.

Bu gelişmenin akabinde de Kalaycıoğlu bir mesaj yayımladı.

VİDEOLU MESAJ VERDİ, GERİ ADIM ATMADI

Kalaycıoğlu, anlattıklarını doğru olduğunu bir kez daha vurguladı ve olayın bilinmeyen taraflarından da bahsederek şöyle dedi;

"ŞİVEN BİLE BOZUK"

“İlyas Salman ikinci sınıftaydı, onu öğrendim. Yanına gittim. Dedim ki ağabey ben Malatyalıyım, hemşehriyiz. Bana yardım eder misin, ne yapmam lazım bilmiyorum.

Shakespeare’in adını bile orada duydum. Şekespeare diyorlar, o kim dedim. Bana baktı. Yanında da bir arkadaş vardı. Sonra dedi ki senin şiven de bozuk. Sen Sünni misin dedi tekrar.

"BU BENİM ONURUMU KIRDI"

Ben de evet ağabey dedim. Ya ben seninle uğraşamam dedi, git dedi. 17 yaşındaydım. Bu benim o kadar onurumu kırdı, o kadar rencide etti ki kendimi çaresiz ve kimsesiz hissettim.

Ağır bir travma oluşturdu ama hırs ettim. Boş arazi aradım. Gidip bağıra bağıra tirat çalışabilmek için Çankaya Yıldız’a, Cebeci’den günlerce yürüdüm. 385 kişi imtihana girdik.

"BEN KAZANDIM"

İlk elemelerde 15 kişi kaldık. İkinci elemelerde 7 kişi kaldık. 7 kişiden de şivem bozuk olmasına rağmen bir tek ben kazandım.

İlyas Salman’ın yanında getirdiği arkadaşı da kazanamadı. Demek ki onun kısmeti oraya kadarmış. O gün bir anda onun davranışı aklıma geldi ve tepki gösterdim.

"İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR"

Bu adam göründüğü gibi değil dedim. Erkek gibi de söyledim. Sevenlerini karşıma alacağımı biliyorum ama doğruyu söyledim. Allah şahittir diyorum, yemin ediyorum. Buna yalan diyenler de, iftira atanlar da şerefsizdir.”

