Haluk Levent'in bahis tahminleri gündem oldu: Hiçbirini tutturamadı

Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde birtakım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ünlü sanatçı, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diğer yandan derneğe yönelik operasyonda gözaltı sayısının 20'ye çıktığı bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

MAÇLARI TUTTURAMADI

Süreç bu şekilde devam ederken, Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı maç tahmini yorumları gündem oldu.

Levent'in derbi maçlarını yorumladığı paylaşımlarda, maçların gollü geçeceğini tahmin ederken, sonuçların golsüz berabere olduğu görüldü.

Gözaltı haberinin ardından Levent'in bu tahminleri, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.

BAŞSAVCILIK: 990 MİLYON LİRA BAHİS OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yine başsavcılık açıklamasında derneğin kurucu isimleri arasında yer alan Alper Ç. isimli kişinin hesaplarından ise 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve 390 milyon lira para kaybedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

"60 MİLYONLUK MAĞDURİYET YARATILDI"

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz K.'nin şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı..."

Açıklamada, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu savunuldu.