Hamit Altıntop'tan Deniz Undav sözleri: Bize farklı hedefleri olduğunu söyledi

A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası'ndaki performansının ardından forvet bölgesindeki eksiklik dikkat çekmişti.

Forvet sıkıntısı çektiğimiz bir dönemde Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Deniz Undav'ın milli takıma kazandırılamaması tartışma konusu oldu.

DENİZ UNDAV NEDEN A MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRILAMADI?

Üstüne bir de Undav'ın Dünya Kupası'ndaki 3 gol 2 asistlik performans konuyla ilgili tartışmaları daha da hareketlendirdi.

Undav'ın A Milli Takımımız yerine Almanya tercihinin perde arkası ise ortaya çıktı.

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Undav'ın tercihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ALTINTOP: FARKLI HEDEFLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ!

Altıntop, Deniz Undav'ı milli takıma kazandırmak için uğraşsalar da oyuncunun tercihinin farklı olduğunu belirtti.

İşte Hamit Altıntop'un konuyla ilgili ifadeleri:

“"Deniz Undav’la Kuntz döneminde temas halindeydim ama farklı düşündüğünü, farklı hedefleri olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak gerek. Olaya çok ciddi yaklaştık, Deniz Gül’ü, Can Uzun'u, Aral'ı kazandırdığımız gibi Deniz için de uğraştık. O konuda vicdanımız çok rahat."”