Hande Erçel, Paris'e gitti! Tarzına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, katıldığı Paris Moda Haftası'nda göz kamaştırdı. Paris tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olan Erçel'e beğeni yağdı.
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Markaları peşinden koşturan güzellerden Hande Erçel, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası'ndaki tarzıyla adından söz ettirdi.
ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI
Güzel oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği kırmızı ve siyah detaylara sahip, özgün tasarımıyla göz kamaştırdı.
Saç ve makyajında sadeliği tercih eden Erçel, elbisesini koyu renkli yüksek topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
Erçel'in bu iddialı Paris stili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.