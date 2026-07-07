Türk limanları, belirsizliğe rağmen büyümeyi sürdürdü

Denizcilik Genel Müdürlüğünce Ocak-Haziran 2026 dönemine ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Küresel deniz ticaretini etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve küresel lojistikte yaşanan belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürmesi dikkat çekti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı. Konteyner elleçleme miktarı ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU olarak kaydedildi.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI

Limanlarda haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendi, yurt dışı yük taşımalarının ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleşti, haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 1 milyon 195 bin 392 TEU'ya ulaştı.

KOCAELİ LİSTENİN BAŞINDA

Haziran ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 606 bin 240 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleşti.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa ve 5 milyon 442 bin 739 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Uraloğlu, haziran ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ FELDİSPAT OLDU

Haziran ayında taşınan yük cinsleri bazında 301 bin 364 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi feldispat oldu.

Limanlarda 649 bin 501 ton feldispat elleçlemesi gerçekleştirildi. Haziran ayında portland çimento, 1 milyon 9 bin 867 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 586 bin 62 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

DENİZ YOLUYLA EN FAZLA YÜK İTALYA'YA

Haziran ayında limanlardan deniz yoluyla en fazla yük İtalya'ya taşındı. Bu ülkeyi ABD ve Mısır takip etti, deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yük de Rusya'dan yapılan taşımalar oldu.