Hatay'da araçta unutulan telefonu sahibine ulaştırdı

Hatay'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gezginci, Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki Gözde düğün salonundan gelirken yol kenarında gördüğü iki genci, araca alarak gidecekleri yere bırakmak istedi.

Yardımcı olmak amacıyla genç yolcuları aracına alan Gezginci, onları Gümüşgöze Mahallesi'ne indirdikten sonra yoluna devam etti.

Olaydan bir gün sonra Gezginci, aracını oto yıkamaya verdi.

"YÜZ DEFA ARADIM"

Oto yıkamacı aracı temizlerken arka koltukta, gri renkte bir telefon fark etti. Gezginci, telefonu alıp şarjını doldurduktan sonra ekranda yazan ‘Süleyman Mersin' adlı kişiyi sosyal medyada bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

Telefonun sahibinin bulunmasını isteyen Gezginci, telefonun sahibi olan Süleyman Mersin’e telefonu teslim etti.

Yüz defa aramasına rağmen ulaşılmayınca telefonundan ümidini kesen Mersin, Gezginci’nin telefonu kendisine ulaştırdığı için teşekkür ettiğini söyledi.

"ARTIK RAHAT UYUYABİLİRİM"

Aracını aldığı gencin unuttuğu telefonu sahibine teslim etmesiyle vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ahmet Gezginci, "Gencin kaybolan telefonu arabamın arka koltuğunda bulmuştum. Oto yıkamacıların olduğunu zannetmiştim ama yıkamacının değilmiş. Benim böyle bir telefonum yok dedi.

Telefonun sahibine bulmak için haber yaptık. Haber sayesinde telefonun sahibini bulduk.

Telefonu da kendisine teslim ettik. Aracıma aldığım gençler bunlardı ve telefonu teslim ettim. Vicdanım rahatladı ve artık rahat uyuyabilirim" dedi.

"ÜMİDİMİ KESMİŞTİM"

Otostop çektikleri araçta unuttuğu telefonuna kavuştuğu için mutlu olan genç Süleyman Mersin, "O gün çok dar bir cebi olan kıyafet giymiştim. Ondan dolayı arabada telefonum düşmüş ve kuzenimle konuştuğum için fark etmedim öyle kayboldu. O gün maça yetişmeye çalışıyorduk ve 10 dakika bir süre kalmıştı.

Ondan dolayı Gözde Düğün Salonu'nun oradan otostop çektik. Abi de sağ olsun bizi yetiştirmek için durdu ve orada düştü.

Telefonumun bulunacağını hiç düşünmüyordum. O zamanda yüzden fazla kez aradık ama ulaşamayınca artık arabada düştüğünü de düşünmüyordum, yürürken düşmüştür diye düşündüm.

Biri almıştır veya kenarda köşede kalmıştır diye düşündüm. Ümidimi kesmiştim. Annem sabah uyandırdı. Telefonun haberlere çıkmış ve seni arıyorlar dedi. Kuzenim abinin telefonunun numarasını buldu ve öyle iletişim kurmayı başardık.

Telefonumda önemli hatıralarım vardı. Arkadaşlarımla fotoğraflarım ve geziden fotoğraflar vardı. Abi bizle iletişim kurmayı bizi aradığı için çok teşekkür ederim. Böyle iyi bir insan olduğu için ona tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.