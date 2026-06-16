Hatay'da düğün sonrası cinayet davasında 13 yıl hapis cezasına mağdur aile tepkili

14 Kasım 2025 gecesi, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cırtıman Mahallesi’nde bulunan çok amaçlı spor salonunda, düğün sonrası araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre, A.Y. isimli şahıs ile aracını park eden kiracı U.K.S. ve İbrahim Ekmen arasında, sözlü tartışma yaşandı. İlk etapta çevredekilerin müdahalesiyle olay yatıştırıldı.

Ancak taraflardan A.Y., yaklaşık 15 dakika sonra yeniden olay yerine gelerek tartışmayı yeniden alevlendirdi.

SİLAHLI SALDIRIDA BAŞINDAN VURULDU

İkinci kez başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.Y.’nin, yanında bulunan tabancayla İbrahim Ekmen’i başından vurduğu belirtildi.

Ağır yaralanan Ekmen, hastaneye kaldırıldı ancak iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından saldırgan ve yanındaki kişinin kaçtığı, daha sonra jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI ORTAYA KOYDU

Olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi ve şüphelinin silahını çıkararak ateş etmesi net şekilde görüldü. Görüntülerde ayrıca havaya ateş açıldığı anların da yer aldığı belirtildi.

AİLE ADALET TALEP EDİYOR

Mahkemenin sanığa verdiği 13 yıllık hapis cezası, Ekmen Ailesi tarafından yetersiz bulundu.

“ÇOCUKLARIM BABALARININ VURULDUĞUNU GÖRDÜ”

Acılı eş Emine Ekmen, olay sırasında çocuklarının da babalarının vuruluşuna tanıklık ettiğini belirterek büyük bir travma yaşadıklarını söyledi. Aile, saldırganın daha ağır cezalandırılmasını talep ediyor.

“BABAMIN MEZARINA GİDİP AĞLIYORUM”

Kızları Asya Yağmur Ekmen ise babasız büyümenin acısını dile getirerek, her gün mezarlığa gidip babasının mezarı başında ağladığını ifade etti. Genç kız, verilen cezanın adalet duygusunu karşılamadığını söyledi.

BABA EKMEN: “EVİMİZE SALDIRDILAR”

İbrahim Ekmen’in babası da olayın yalnızca bir park yeri tartışması olmadığını, evin önüne kadar uzanan bir saldırıya dönüştüğünü ifade etti. Olayda çok sayıda silah kullanıldığını ve mahallede büyük panik yaşandığını belirtti.

AİLE KARARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Ekmen Ailesi, olayda yer alan tüm sorumluların adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, verilen hapis cezasının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Aile, yaşananların emsal bir karar olmasını ve benzer olayların önüne geçilmesini istiyor.