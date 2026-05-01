Hatay'da elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede stajyerlik yapan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K., henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Mahir Buğra K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

16 yaşındaki Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.