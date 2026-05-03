Hatay'da kaçak göçmenlere örtülü kamuflaj
Polisin takip sonucu durdurduğu hafif ticari araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Hatay'da kaçak göçmenlere yönelik operasyon...
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp, durdurdu.
ÜZERLERİNİ ÖRTEREK SAKLANDILAR
Araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.
YAKALANDILAR
Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.
Ayrıca araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)