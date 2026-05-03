Hatay'da kaçak göçmenlere örtülü kamuflaj

Hatay'da kaçak göçmenlere yönelik operasyon...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp, durdurdu.

ÜZERLERİNİ ÖRTEREK SAKLANDILAR

Araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.

YAKALANDILAR

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.

Ayrıca araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.