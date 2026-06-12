Hatay'da oğlu için fırın açıp çalışmaya başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir annenin fedakarlığı kalpleri ısıttı.

Hatice Yalman, bir fırıncının yanında çalışan oğluna işletmesi için fırın açtı.

Fırında zaman zaman oğlu ve ustalarına yardım eden Yalman, mesleğe ilgi duydu.

Hatice Yalman, daha sonra çalıştığı yerden ayrılarak fırında oğlu ile birlikte çalışmaya başladı.

"HERKES AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURABİLİR"

İlçede kadın fırıncıların yaygın olmadığını kaydeden Yalman, "Ben de böyle bir fırın açtım. Çok şükür her şeyim mevcut, her şeyi çıkarıyoruz burada.

Fırınımızda sadece ekmek değil, pide çeşitleri, tandır ekmeği, lahmacun, yağlı katmerli ve Hatay'a özgü katıklı ekmek de pişiriyoruz.

Bir kadın girişimci olarak bütün kadınların ayakta durmasını istiyorum. Herkes ayaklarının üstünde durabilir. Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir." dedi.