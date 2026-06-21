Hatay'da Suriyeli sanatçılar, 100 bin mozaikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı

Suriye’deki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye’de yaşayan ve ülkelerine gitmek için gün sayan Suriyeli kadınlar, bir süre önce ilçede mozaik atölyesi kurdu.

Bir yandan geçimlerini sağlayan sanatçılar diğer yandan da yeni mozaik ustalarının yetişmesine katkı sağladı.

MOZAİK PORTRESİNİ YAPTI

Atölyede yüzlerce esere imza atan 4 sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2,3x1,8 metrelik mozaik portresini yaptı.

Çalışmayı yaklaşık 3 ayda tamamlayan kadınlar, eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etmek istediklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

Türkiye’de büyüyen ve Anadolu Üniversitesi İşleme Bölümü 2'nci sınıfta eğitim öğretim gören Hale Aldani, mozaik öğrenen arkadaşları ile birlikte portreyi 100 bin mozaik taşı kullanarak oluşturduklarını anlattı.

Aldani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilere yardım etti, destek verdi, yıllarca bizi misafir etti. Onu çok seviyoruz. Eğer kabul ederse portreyi hediye etmek istiyoruz" dedi.

ATÖLYE, SIĞINMACI KADINLARA EĞİTİM VERİYOR

Aldani'nin mozaik eğitmeni annesi Fatima Aldani ise atölyede sığınmacı kadınlara kurs verdiklerini kaydederek, "Buradaki eğitimlerimizden sığınmacı kadınlar büyük fayda sağlıyor. Burada hem sanat hem de meslek öğreniyorlar. Atölyemizde eğitim alıp, ülkesine döndükten sonra orada iş yeri açarak mesleğini sürdüren arkadaşlarımız var" diye konuştu.