Hatay’da trafikte tekmeli yumruklu kavgayı kadın ayırmaya çalıştı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte yaşanan gerginlik, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Liman mevkiinde seyir halindeki iki araçta bulunan kişiler arasında başlayan tartışma, araçların durmasıyla birlikte tekmeli ve yumruklu saldırıya kadar ilerledi.

Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİKTE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, gece saatlerinde seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçların durmasıyla birlikte taraflar araçlarından inerek birbirine saldırdı.

Kısa sürede büyüyen olay, adeta “meydan kavgası” görüntüsü oluşturdu.

TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Kavga sırasında ortam tamamen kontrolden çıkarken, çevredeki sürücüler ve vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kayda aldı.

BİR KADIN ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Kavganın ortasında dikkat çeken bir diğer an ise bir kadının tarafları ayırmaya çalışması oldu. Şiddetin ortasında kalan kadın, kavgayı sonlandırmak için büyük çaba sarf etti ancak başarılı olamadı.

Görüntülerde kadının çaresiz anları da net şekilde yer aldı.

“AİLE VAR DUR” SÖZLERİ KAMERADA

Kavga sırasında araçtaki kişilerden birinin “aile var, dur diyorum” şeklindeki uyarıları da kayıtlara yansıdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kavga bir süre daha devam etti.

OLAY VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga sonlandırıldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da ağır yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşananlar, trafikteki öfke ve şiddetin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.