Hazine, Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı

Dünyada her alanda çevreci faaliyetler finansı da içine alıyor. Bu akıma Türkiye de kayıtsız kalmadı.

Türkiye'nin Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2026-2029), 3 temel amaç altında, 11 hedef ve 45 eylem yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilgili tüm bakanlıklar, finansal düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve özel sektör paydaşlarının işbirliği ve özverili çalışmalarıyla Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan strateji ve eylem planının yayımlandığı belirtildi.

ÖNCELİKLİ POLİTİKA ALANLARINA ODAKLANILDI

Türkiye'nin iklim hedefleriyle uyumlu finansal dönüşümünü hızlandırmak için kritik öneme sahip strateji ile ülkenin yeşil finansman ekosisteminin güçlendirilmesi, finansal piyasaların iklim risklerine uyum kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım ortamının iyileştirilmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, "2026-2029 dönemini kapsayan stratejimiz, finansal piyasalarda yeşil odaklı düzenleme ve uygulamaların yaygınlaştırılması, piyasa altyapısının yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve ilgili paydaşlar arasında eşgüdümün artırılması başta olmak üzere öncelikli politika alanlarına odaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN YEŞİL DÖNÜŞÜM KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Açıklamada, strateji kapsamında "Şeffaf ve Ölçülebilir Bir Yeşil Finans Ekosistemi İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması", "Yeşil Finans Alanında Kurumsal Kapasite ile İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi", "Yeşil Finansın Gelişimine Yönelik Piyasa Mekanizmalarının Oluşturulması" olmak üzere 3 temel amaç altında, 11 hedef ve 45 eylem yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP31) ülkemiz başkanlığı ve ev sahipliğinde düzenlenecek olması, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir finans alanındaki vizyonunu uluslararası platformda daha görünür kılacak önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda COP31 süreci, Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'mız ile ortaya koyduğumuz amaç ve hedeflerimizi uluslararası alanda anlatmak ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığını güçlü şekilde ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olacaktır.

Stratejimiz, ilgili kamu kurumlarımız, finans sektörü ve paydaşlarla işbirliği içinde uygulanarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm hedeflerine finansal açıdan önemli ölçüde katkı sunacaktır."