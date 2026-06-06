Haziran ayı enflasyonu 25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 16,61, memur için ise yüzde 12,41’lik artışın kesinleştiği tabloda, nihai zam miktarını haziran ayı enflasyonu belirleyecek.

KESİN ZAM ORANI TEMMUZDA BELLİ OLACAK

Yılın ilk yarısına ilişkin kesin zam oranları, temmuz ayı başında açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte nihai halini alacak.

25 MİLYON VATANDAŞI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

TRT Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, maaş katsayılarındaki artışın yalnızca memur ve memur emeklilerinin gelirlerini değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyeceğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Yapılacak bu artışlar sadece memur ve emeklileri kapsamıyor; engelli aylıkları, evde bakım maaşları ve 65 yaş aylıkları da memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu durum, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşımızla birlikte toplamda 24-25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir artıştan bahsettiğimiz anlamına geliyor.”

TEMMUZ MAAŞ ZAMMININ ETKİLEYECEĞİ KESİM

SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı

Memur maaşı

Memur emeklisi maaşı

Sosyal yardımlar: Engelli aylıkları, evde bakım maaşları ve 65 yaş aylıkları

Bedelli askerlik rakamı

Mayıs enflasyonu açıklandı! Maaşlara 5 aylık zam farkı belli oldu