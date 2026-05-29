Haziran ayında pencerelere folyo koyuyorlar: İşte sebebi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde sıcaklık dalgaları etkisini artırırken, binaların ısıyı içeride tutacak şekilde tasarlanmış olması ev içi yaşamı zorlaştırıyor.

Klima çalıştırmanın getirdiği yüksek enerji maliyetleri ve vantilatörlerin oda sıcaklığını gerçek anlamda düşürememesi, insanları pratik ve ekonomik alternatif arayışlarına yöneltti.

Son günlerde dijital platformlarda hızla yayılan pencereleri alüminyum folyo ile kaplama çağrısı ise bu arayışın en popüler çözümü haline geldi.

Mutfaklarda sıkça kullanılan bu basit malzeme, evleri adeta fırına çeviren güneş ışınlarına karşı bir kalkan görevi görüyor.

Güneş ışığını doğrudan dışarı püskürtüyor

Normal şartlarda doğrudan pencerelere vuran dik güneş ışınları, camdan içeri girdiğinde bir sera veya büyüteç etkisi yaratarak oda sıcaklığını hızla tırmandırır. Kumaş perdeler veya jaluziler ışığı engellese de ısıyı emdikleri için iç mekânın ısınmasının önüne tamamen geçemezler.

Alüminyum folyo ise yansıtıcı yapısı sayesinde güneş ışınlarını emmek yerine bir ayna gibi doğrudan dışarıya geri yansıtır. Isı uzmanları, folyonun parlak yüzeyinin radyasyon enerjisinin %90'ından fazlasını kesebildiğini ve bu sayede iç mekân sıcaklığında gözle görülür bir düşüş sağlandığını belirtiyor.

Asla camın iç tarafına yapıştırmayın

Sektör uzmanları yaptıkları açıklamalarda, "Bu teknikte en sık yapılan hata, folyoyu odanın iç kısmından cama sabitlemektir. Isı camı geçip içeri girdikten sonra folyoya çarpıp geri yansırsa, cam yüzeyleri arasında aşırı bir ısı birikimi oluşur. Bu durum çift camlı pencerelerin patlamasına, yüksek ısıdan zarar görmesine ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle en etkili ve güvenli sonuç için folyo, parlak kısmı güneşe bakacak şekilde pencerenin dışına monte edilmelidir" uyarısında bulunuyor.

Dış cepheye erişimi olmayan yüksek katlı binalarda oturanlar ise folyoyu doğrudan cama yapıştırmak yerine, bir kartonun üzerine sararak iç kısma koymasının daha güvenli bir bariyer oluşturabilir.