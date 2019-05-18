Hecenin beş şairinden biri Faruk Nafiz Çamlıbel’den alıntılanmış şiirler

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,

Bir dakika araba yerinde durakladı.

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.

…

(Han Duvarları)

İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan Çamlıbel’in en ünlü eseri kuşkusuz “Han Duvarları”. Bu ölümsüz şiirin yanında Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar ile “Onuncu Yıl Marşı”nı yazdı. Şiirlerinde özellikle Cenap Şahabettin ve Yahya Kemal’in etkisinde kaldı. Şiirlerinde aşk, ölüm, hasret, kahramanlık gibi konuları inceleyen Çamlıbel, özellikle 1918-1930 yılları arasında edebiyatın tek kuvvetli aşk şairi olarak anıldı.

Beş Hececiler’den biri olarak anılan Çağlar, yepyeni görüşler getirdiği şiirleriyle edebiyatta muntazam bir yer edindi. Bugün ise doğum günü. Onu, bize bıraktığı ölümsüz şiirlerinden seçkilediğimiz 10 şiiriyle anıyoruz…

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

Ey suyun sesinden anlayan bağlar,

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

…

*

ALLAHAISMARLADIK

Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın,

Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git.

Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın

Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!

…

*

KISKANÇ

Sakın bir söz söyleme...

Yüzüme bakma sakın!

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Düşmanımdır seni kim, bulursa cana yakın,

Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur...

…

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşar da gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

…

*

GENÇLİK

Anlattı erenler: Bir bahar değil,

Aşıkın ömründe bin bahar varmış.

Hicranla ağaran bu saçlar değil,

Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış...

…

*

BAĞ BOZUMU

Kuytu ormanları, tenhâ bağları

Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı.

İnce dallar kırık, yapraklar sarı,

Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar.

…

SERANAD

Bir nisan akşamı, serin bir günün,

Şark’ın bu sevimli, güzel köyünün

Cenneti andıran bir akşamıydı.

Sizi ilk balkonda gördüğüm gündü,

Yüzünüz sararmış gibi göründü,

Acaba ruhunuz çok hasta mıydı?

…

*

SUYUN ÜSTÜNDE MISRALAR

Dün gece parçaladı bir aslan kafesini,

Bir gönül sonsuz ufka yol aldı kartal gibi.

Fırtınam! Başucunda duyunca nefesini,

Otuz yıllık bir ağaç eğildi bir dal gibi.

…

*

DAVET

Seni ben bekliyorum göğsüm açık, bağrım açık;

Hançer ol göğsüme saplan, ecel ol karşıma çık.

Çalmamış madem ki bir gece felekten gönlüm;

Gelecek bari elinden gelsin dilerim ölüm.

…

YOLCU İLE ARABACI

Gurbet Adem’den kara, hasret ölümden acı.

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?

Henüz bana "Yolunun sonu budur!" denmedi,

Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

…

Damla Karakuş

[email protected]

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