Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den Emre Mor kararı

Fenerbahçe'de de beklenen çıkışı yapamayan Emre Mor, geçtiğimiz sezon resmi maçlarda bir dakika bile süre alamadı ve hiçbir karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.

Yaşadığı sakatlıkların ardından sezonun ikinci yarısı için lisansı da çıkarılmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

NEC NIJMEGEN TARAFINDAN BEĞENİLDİ: 2 YILLIK SÖZLEŞME!

Serbest kalan Emre Mor, bunun üzerine NEC Nijmegen'de denemelere katıldı ve De Treffers ile MSV Duisburg karşısındaki hazırlık maçlarında forma giydi.

Kulüp yönetimi ve teknik direktör Dick Schreuder'i performansıyla ikna eden Emre Mor'a NEC'in 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Taraflar arasında kısa sürede resmi imzaların atılması bekleniyor.

EN SON 2024'TE OYNADI

Öte yandan bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

Yıldız futbolcu, sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı.

Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.