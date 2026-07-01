Hollanda'da teknik direktör Koeman görevi bıraktı

Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi.

63 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Önceki gece, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici" ifadelerini kullandı.

"KARIŞIK DUYGULARLA VEDA EDİYORUM"

Koeman, "Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırmıştı.

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