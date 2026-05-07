Hollandalı kabin memuru Hantavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki ada ülkesi Cabo Verde'ye giden Hollanda bayraklı gemide Hantavirüs kaynaklı ölümler sonrası yeni bir pandemi olabileceği kaygısı başladı.

Dünya Sağlık Örgütü, incelemeleri sürdürdüklerini, ölümlerden birinin Hantavirüs kaynaklı olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

ÖLEN YOLCUYLA TEMAS ETMİŞ

Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas eden bir kabin memuru da Amsterdam'da hantavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Hollanda merkezli bir havayolu şirketinde çalışan kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan yolcunun bir gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine kendisiyle temas eden kabin memuru gözetim altına alındı.

