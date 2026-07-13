Hyundai ve Kia 14 elektrikli aracı geri çağırıyor: Gerekçe yangın riski

Dünyanın önde gelen otomotiv devleri Hyundai ve Kia, batarya tedarikçileri olan SK On kaynaklı bir üretim hatası nedeniyle sınırlı sayıda aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

Yapılan teknik incelemelerde, batarya hücrelerindeki elektrotların yanlış hizalandığı ve bu durumun hem sürüş esnasında hem de park halindeyken kısa devreye, dolayısıyla yangın riskine yol açabileceği belirlendi.

Hangi modeller risk altında?

Geri çağırma süreci toplamda 14 aracı kapsıyor:

Hyundai: 2023-2024 model 6 adet Ioniq 5.

Kia: 2022-2024 model 7 adet EV6 ve 2024 model 1 adet EV9.

Üreticilerden uyarı geldi

Üretici firmalar, araç sahiplerini onarım süreci tamamlanana kadar çok dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Araçların şarjının yüzde 80 seviyesini geçmemesi ve yangın riskine karşı kapalı garajlar yerine mümkünse açık alanlarda park edilmesi tavsiye ediliyor.

Bataryalar yenisiyle değişecek

Sorunun çözümü için Kia, etkilenen araçlardaki tüm yüksek voltajlı batarya paketlerini, hatasız yeni bataryalarla tamamen değiştireceğini duyurdu. Hyundai’nin de benzer bir değişim süreci izlemesi bekleniyor.

Süreci takip eden araç sahipleri için bildirim süreci başladı. Bayilere 6 Temmuz'da ulaşan bilgilendirme yazılarının ardından, araç sahiplerine yönelik resmi bildirimlerin 7 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.