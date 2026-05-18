İBB'ye bir operasyon daha: 57 kişiye gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir operasyon daha...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasının ardından, gelen itiraflarla operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha bu sabah saatlerinde yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirildi.

58 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma doğrultusunda, 58 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

12 ŞÜPHELİ DE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.