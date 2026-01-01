1 Ocak 2026 vapur seferleri iptal mi? Son dakika Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Kadıköy..

- İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1 Ocak 2026'da birçok vapur seferi iptal edildi.
- İptal edilen hatlar arasında Beşiktaş-Kadıköy, Kabataş-Kadıköy-Adalar ve Bostancı-Adalar ring seferleri bulunuyor.
- Vatandaşlar son durum hakkında güncel bilgilere ulaşmak için duyuruları takip ediyor.
İstanbul, yeni yılda beyazlara büründü.
Yüksek kesimlerde başlayan ve merkeze kadar inen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Son dakika 1 Ocak 2026 Perşembe günü için vapur ve teleferik seferlerine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.
Deniz yolu ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar Beşiktaş- Kadıköy-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri kapalı mı, vapur seferleri iptal mi edildi gibi sorulara yanıt arıyor.
Özellikle Avrupa-Anadolu yakası arası gidip gelecek olanlar, son dakika haberlerine göz atıyor.
Peki; Son dakika vapur seferleri iptal mi? İşte 1 Ocak 2026 vapurlarda son durum...
1 OCAK 2026 İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ:
İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"