1 Ocak 2026 vapur seferleri iptal mi? Son dakika Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Kadıköy..

İstanbul, yeni yılda beyazlara büründü.

Yüksek kesimlerde başlayan ve merkeze kadar inen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Son dakika 1 Ocak 2026 Perşembe günü için vapur ve teleferik seferlerine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Deniz yolu ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar Beşiktaş- Kadıköy-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri kapalı mı, vapur seferleri iptal mi edildi gibi sorulara yanıt arıyor.

Özellikle Avrupa-Anadolu yakası arası gidip gelecek olanlar, son dakika haberlerine göz atıyor.

Peki; Son dakika vapur seferleri iptal mi? İşte 1 Ocak 2026 vapurlarda son durum...

1 OCAK 2026 İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ:

İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"