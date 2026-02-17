Kayseri'de apartmanın girişine idrar ve toz dökenler çocuk çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlginç olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı.

Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İDRAR VE TOZ DÖKTÜLER

Dökülen maddelerden alınan numunelerde insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir toz olduğu tespit edildi.

Apartman sakinlerinin "büyü" paniği sonrası durumun bildirilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİ ÇOCUK YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde olayı E.A. (16) ve H.D.’nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi. E.A. ve H.D. ekipler tarafından yakalanarak, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.