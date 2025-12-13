1 Ocak resmi tatil mi? 2026 yılbaşı hangi güne denk geliyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve öğrenciler, 1 Ocak tarihinin tatil durumunu araştırmaya başladı.

Yılbaşı heyecanını sevdikleriyle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, bu özel günün yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil olduğunu merak ediyor.

Takvimlere göre bu yıl 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor.

Peki, 1 Ocak resmi tatil mi, yarım gün mü?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye genelinde tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları yeni yılın ilk gününde hizmet vermeyecek.

Yılbaşı günü kapsamında hastanelerin poliklinikleri, noterler, devlet daireleri ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Aynı şekilde okullarda da 1 Ocak’ta eğitime ara verilecek.

Öte yandan 31 Aralık, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 31 Aralık’ta kamu kurumları açık olacak, çalışanlar normal mesai yapacak ve okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri sürecek.