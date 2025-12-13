Abone ol: Google News

Doğu Karadeniz'de yılanlar kış uykusuna yatmadı

Doğu Karadeniz'de son günlerde kış uykusuna yatması gereken ayıların yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntülenmesinin ardından, bu kez kış uykusunda olması beklenen yılanlar ortaya çıktı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 12:11
  • Doğu Karadeniz'de ayıların ardından yılanlar da kış uykusuna yatmadı.
  • Artvin'de işçiler, Kafkas engereği yılanını zarar vermeden doğal ortamına bıraktı.
  • Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, yaban hayvanlarının kış düzenini etkiliyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde çay bahçesinde temizlik yapan işçiler, nadir görülen ve koruma altında bulunan Kafkas engereği yılanıyla karşılaştı.

Zehirli ve tehlikeli olduğu bilinen yılan, işçiler tarafından zarar verilmeden yakalanarak yerleşim alanından uzak bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

KIŞ UYKUSUNDA OLMASI GEREKİYOR  

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Kafkas engereğinin, normal şartlarda bu mevsimde kış uykusuna yatması gerektiği biliniyor.

Son bir kaç güne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

İç Haber Haberleri