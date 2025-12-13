Doğu Karadeniz'de yılanlar kış uykusuna yatmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde çay bahçesinde temizlik yapan işçiler, nadir görülen ve koruma altında bulunan Kafkas engereği yılanıyla karşılaştı.

Zehirli ve tehlikeli olduğu bilinen yılan, işçiler tarafından zarar verilmeden yakalanarak yerleşim alanından uzak bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

KIŞ UYKUSUNDA OLMASI GEREKİYOR

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Kafkas engereğinin, normal şartlarda bu mevsimde kış uykusuna yatması gerektiği biliniyor.

Son bir kaç güne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.